Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Промоутер Богачука: Сергій не програв бій з Ортісом

Андрій Яросименко — 12 серпня, 11:10
Промоутер Богачука: Сергій не програв бій з Ортісом

Промоутер українського боксера Сергія Богачука (24-2, 23 KO) Том Леффлер не згоден із рішенням суддів у бою українця проти американця Вірджіла Ортіса (22-0, 21 KO) за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг).

Його слова передає Boxing247.

"Сергій не програв цей бій. Він прийшов сюди як чемпіон, розбив обличчя Вірджилу, але якимось чином він програв поєдинок. Я не знаю, що побачили судді. Це неправильно. Він виходить на ринг як чемпіон, б'ється від щирого серця за свою країну, двічі відправляє суперника в нокдаун і все одно втрачає свої титули", — сказав Леффлер.

Нагадаємо, що бій Богачук — Ортіс завершився рішенням більшості суддів. Попри те, що українець двічі відправив суперника в нокдаун, двоє рефері віддали перемогу Вірджилу.

Бокс Сергій Богачук Том Леффлер Вірджіл Ортіс

Том Леффлер

Непереможний нокаутер: Богачук визначився зі своїм наступним суперником
Це був би ідеальний лос-анджелеський бій: промоутер Богачука назвав потенційного опонента Сергія
Богачук проведе захист титулу влітку

Останні новини