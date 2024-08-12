Промоутер Богачука: Сергій не програв бій з Ортісом

Промоутер українського боксера Сергія Богачука (24-2, 23 KO) Том Леффлер не згоден із рішенням суддів у бою українця проти американця Вірджіла Ортіса (22-0, 21 KO) за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг).

Його слова передає Boxing247.

"Сергій не програв цей бій. Він прийшов сюди як чемпіон, розбив обличчя Вірджилу, але якимось чином він програв поєдинок. Я не знаю, що побачили судді. Це неправильно. Він виходить на ринг як чемпіон, б'ється від щирого серця за свою країну, двічі відправляє суперника в нокдаун і все одно втрачає свої титули", — сказав Леффлер.

Нагадаємо, що бій Богачук — Ортіс завершився рішенням більшості суддів. Попри те, що українець двічі відправив суперника в нокдаун, двоє рефері віддали перемогу Вірджилу.