Вкотре продемонстрував свій патріотизм і незламність, – Суркіс тепло привітав Усика з перемогою над Дюбуа

Президент київського Динамо Ігор Суркіс привітав абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика з яскравою перемогою над Даніелем Дюбуа.

Слова функціонера та бізнесмена наводить пресслужба "біло-синіх".

"У бою з Даніелем Дюбуа Ви продемонстрували справжній український бійцівський дух та характер. Ви не просто стали абсолютним чемпіоном світу, а й присвятили цей успіх своїй країні та відважним захисникам нашої держави. Зараз, у важкі для країни часи, будь-який успіх українського спорту підіймає дух у нашому суспільстві.

Ви в черговий раз на повний голос заявили про Україну на весь світ та вкотре продемонстрували свій патріотизм та незламність, знову вписавши золотими літерами своє імʼя в історію світового боксу. Ваша воля до перемоги є справжнім прикладом для представників усіх видів спорту, у тому числі для наших футболістів та тренерів", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Раніше Олександра Усика привітали президент WBC Маурісіо Сулейман та президент України Володимир Зеленський.