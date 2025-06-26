Президент WBC: Ф'юрі досі обурений рішенням суддів у другому бою з Усиком

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) досі вважає не справедливим результатом другого бою з українським володарем титулів Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

У розмові з президентом WBC Маурісіо Сулейманом британець розповів, що чудово проводить час на пенсії.

"Я регулярно дзвоню йому, і він каже: "О, я такий щасливий, я на пенсії, я тут зі своєю дружиною". Він ніяк не натякав, що планує повернутися. Він сказав мені, що не задоволений рішенням у другому бою з Усиком.

Він досі дуже обурений оцінками суддів і був дуже засмучений, але він на пенсії, так він сказав. Сулайман додав: "Можливо, як у фільмі "Хрещений батько", ми почуємо від нього: "Коли я думав, що все скінчилося, вони знову мене втягнули!". Ми не знаємо...", – сказав Сулейман.

Нагадаємо, що 13 січня цього року 36-річний Тайсон Ф'юрі заявив, що йде з професійного боксу.

Минулого року "циганський король" провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Раніше британський спортсмен оцінив шанси Усика у реванші з Дюбуа.