Усик під час відкритого тренування повторив легендарний трюк відомого реслера

На відкритому тренуванні, присвяченому майбутньому бою проти Даніеля Дюбуа, Олександр Усик не лише продемонстрував готовність до поєдинку, а й влаштував видовищне шоу.

Чемпіон світу вирішив не обмежуватись традиційною розминкою: перед журналістами Усик повторив культовий трюк легенди WWE.

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Під енергійну музику боксер вийшов із пляшкою води, набрав у рот, підняв голову вгору, і ефектно розпилив воду в повітрі, імітуючи знаменитий "водний сплеск" реслера.

Глядачі одразу впізнали відсилку до Triple H, а відео моменту швидко розлетілося мережею.

Нагадаємо, реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на легендарному британському стадіоні "Вемблі".

Напередодні Олександр Красюк, багаторічний промоутер Олександра Усика, шокував світ, оголосивши про завершення співпраці з боксером, яка тривала 12 років.

Вчора український чемпіон отримав нового промоутера, яким стала його ж власна компанія Usyk17Promotions.