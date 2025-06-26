Усик під час відкритого тренування повторив легендарний трюк відомого реслера
На відкритому тренуванні, присвяченому майбутньому бою проти Даніеля Дюбуа, Олександр Усик не лише продемонстрував готовність до поєдинку, а й влаштував видовищне шоу.
Чемпіон світу вирішив не обмежуватись традиційною розминкою: перед журналістами Усик повторив культовий трюк легенди WWE.
Під енергійну музику боксер вийшов із пляшкою води, набрав у рот, підняв голову вгору, і ефектно розпилив воду в повітрі, імітуючи знаменитий "водний сплеск" реслера.
Глядачі одразу впізнали відсилку до Triple H, а відео моменту швидко розлетілося мережею.
Нагадаємо, реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на легендарному британському стадіоні "Вемблі".
Напередодні Олександр Красюк, багаторічний промоутер Олександра Усика, шокував світ, оголосивши про завершення співпраці з боксером, яка тривала 12 років.
Вчора український чемпіон отримав нового промоутера, яким стала його ж власна компанія Usyk17Promotions.