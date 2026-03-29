Петренко здобула вакантний титул чемпіонки світу за версією IBO у другій найлегшій вазі

Українка Анастасія Петренко (8-0, 4 КО) здобула вакантний титул чемпіонки світу за версією IBO у другій найлегшій вазі.

У поєдинку, який відбувся Бельгії, 30-річна боксерка одноголосним рішенням суддів перемогла представницю Мексики Марію Соледад Варгас (20-5-1, 2 КО).

Оцінки суддів склали 97-93, 96-94, 97-93 на користь Анастасії.

До цього вона володіла титулами WBC Francophone і WBC Ukraine у легшій вазі.

Нещодавно промоутерська компанія Олександра Усика провела вечір боксу Rising Stars на території комплексу Equides Club, де відбулося 10 поєдинків, а деякі з них були дуже знаковими.

Олександр Хижняк переможно дебютував на профі-рингу, а в головному бою події Даніель Лапін здолав Крістапса Бульмейстерса, захистивши титули IBF International і WBA Continental. Також тріумфально провела дебют Кіра Макогоненко.