Паркер: Я розібʼю лице Усику, якщо він буде доступний

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у хевівейті Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) заявив, що розібʼє лице Олександру Усику (24-0, 15 КО), якщо їхній бій відбудеться.

Його слова цитує The Ring.

"Він чудовий чемпіон і досягнув неймовірних результатів у боксі. Ми всі знаємо, як він підкорив надважку вагову категорію. Та ми, не тільки бійці з вершини рейтингу, а й усі бійці надважкої ваги, хочемо бачити більше руху щодо світових титулів. Тож, Усику, нумо, друже. Нам потрібно трохи дій. Якщо він буде доступний, чудово, я розібʼю йому лице. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – сказав Паркер.