Паркер: Я розібʼю лице Усику, якщо він буде доступний
Джо Паркер
The Ring
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у хевівейті Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) заявив, що розібʼє лице Олександру Усику (24-0, 15 КО), якщо їхній бій відбудеться.
Його слова цитує The Ring.
"Він чудовий чемпіон і досягнув неймовірних результатів у боксі. Ми всі знаємо, як він підкорив надважку вагову категорію. Та ми, не тільки бійці з вершини рейтингу, а й усі бійці надважкої ваги, хочемо бачити більше руху щодо світових титулів. Тож, Усику, нумо, друже. Нам потрібно трохи дій. Якщо він буде доступний, чудово, я розібʼю йому лице. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – сказав Паркер.
Раніше WBO санкціонувала поєдинок між Олександром Усиком та Джо Паркером, однак надала відстрочку українцю, оскільки він отримав травму.
Джо Паркер натомість проведе поєдинок проти тимчасового чемпіона світу за версією WBA Фабіо Вордлі, який відбудеться 25 жовтня у Лондоні.