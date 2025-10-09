Паркер готовий прийняти бій проти Ітауми

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) заявив, що може провести ще один бій у цьому році.

Цитує боксера The Ring.

Новозеландець зустрінеться з Фабіо Вордлі 25 жовтня. У випадку перемоги над британцем, він хоче ще раз вийти на ринг до кінця року. Серед потенційних суперників – 20 річний Мозес Ітаума.

"Битися раз на рік просто недостатньо. Я хочу битися якомога частіше, і якщо все буде добре з Вордлі 25 жовтня, випустіть мене знову на ринг наприкінці року. [Ітаума] був би ще одним боєм, який я б із задоволенням провів. Я погоджуся на будь-який бій. Я в боксі не для того, щоб витрачати час і вибирати бої, в яких брати участь. Я прийму будь-який бій, який буде", – сказав Паркер.

Нагадаємо, 25 жовтня Паркер на арені "О2" в Лондоні проведе поєдинок проти Фабіо Вордлі. Свій попередній бій Джозеф провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вордлі 7 червня в 10 раунді нокаутував Джастіса Гані.