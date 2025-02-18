Ма маємо план: Паркер – про бій з Дюбуа

Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) знає, як потрібно буде діяти проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) та переконаний, що зможе перемогти британця.

Цитує Паркера Sky Sports

"Я відчуваю, що ми знаємо, що він буде робити. Це не буде сюрпризом, він буде йти вперед і почне завдавати удари.

Мені справді потрібно бути на висоті. Я повинен бути значно кращим, ніж був з [Чжилеєм] Чжаном та [Деонтеєм] Вайлдером. Я відчуваю, що це потрібно через тиск, який він відчуває, а також через його комбінації. Він – силач. Тому я повинен бути набагато кращим і набагато більщ сконцентрованим..

Ми маємо хороший план на бій, щоб мати можливість уникнути небезпечних ситуацій від нього та контратакувати тим, що підготували", – розповів Паркер.