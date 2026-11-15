Це був не мій вечір: Пачеко хоче отримати реванш проти Фулгама

Американський боксер другої середньої ваги Дієго Пачеко (26-1, 19 КО) відреагував на поразку від Даріуса Фулгама (16-1-1, 13 КО) в елімінаторі WBA.

Про це він сказав у коментарі DAZN Boxing.

Пачеко визнав поразку та хоче отримати реванш.

"Сьогодні був просто не мій вечір. Від самого початку я почувався не так, як зазвичай. Але, мабуть, таке трапляється в боксі. Вітаю Даріуса. Він зробив усе, що мав зробити. Але я точно хочу провести реванш", – зазначив Дієго.

Американський боксер заявив, що з початку бою це був не його вечір:

"Ще на початку бою відчув, що це буде не мій вечір. Вже з перших раундів. Не знаю, раніше я ніколи не почувався так. Але віддаю належне Даріусу.

Він зробив усе, що мав зробити. Як я вже сказав, це був просто не мій вечір. І я хотів би знову вийти в ринг проти Даріуса", – підсумував Пачеко.

Зазначимо, що у своєму попередньому поєдинку, що відбувся в липні, Пачеко здобув переконливу дострокову перемогу над Імманувелем Алімом.

До цього у грудні 2025-го Дієго у драматичному поєдинку за пояси WBC Silver та WBO International переміг Кевіна Саджо.

Нагадаємо, в андеркарді цього бою американець Ентоні Оласкуага (13-1, 9 КО) захистив титул чемпіона світу за версією WBO у найлегшій вазі (до 50,8 кг), здолавши колумбійця Юберджена Мартінеса (7-1, 7 КО).