Пачеко технічним нокаутом переміг Аліма
Американський боксер другої середньої ваги Дієго Пачеко (26-0, 19 КО) технічним нокаутом переміг Імманувеля Аліма (22-5-3, 14 KO).
Пачеко впевнено контролював бій, регулярно зустрічаючи суперника кросами. У сьомій трихвилинці Алім опинився на межі дострокової поразки, проте зміг втриматись.
У 11-му раунді Алім двічі побував у нокдауні, після чого рефері зупинив поєдинок. Бій завершився перемогою Пачеко технічним нокаутом.
Для Аліма це вже друга поразка за останній рік, перед цим він поступився Лестеру Мартінесу.
Нагадаємо, у грудні Пачеко у драматичному поєдинку за пояси WBC Silver та WBO International переміг Кевіна Саджо.