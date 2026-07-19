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Пачеко технічним нокаутом переміг Аліма

Олександр Булава — 19 липня 2026, 13:20
Пачеко технічним нокаутом переміг Аліма

Американський боксер другої середньої ваги Дієго Пачеко (26-0, 19 КО) технічним нокаутом переміг Імманувеля Аліма (22-5-3, 14 KO).

Пачеко впевнено контролював бій, регулярно зустрічаючи суперника кросами. У сьомій трихвилинці Алім опинився на межі дострокової поразки, проте зміг втриматись.

У 11-му раунді Алім двічі побував у нокдауні, після чого рефері зупинив поєдинок. Бій завершився перемогою Пачеко технічним нокаутом.

Для Аліма це вже друга поразка за останній рік, перед цим він поступився Лестеру Мартінесу. 

Нагадаємо, у грудні Пачеко у драматичному поєдинку за пояси WBC Silver та WBO International переміг Кевіна Саджо.

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