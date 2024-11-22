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Він просто звір: Опетая – про фаворита реваншу між Усиком та Ф'юрі

Олександр Булава — 22 листопада 2024, 17:40
Він просто звір: Опетая – про фаворита реваншу між Усиком та Ф'юрі

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Джей Опетая вважає Тайсона Ф’юрі фаворитом у поєдинку проти володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика.

Про це австралійський боксер заявив у коментарі Jai McAllister: BOXING & MMA.

"Це хороший бій. Я схвильований цим другим поєдинком. Тепер вони знають один одного.

Мені здається, що у Ф’юрі є всі необхідні інструменти для перемоги над Усиком, але Олександр – просто звір, він невпинний. Усик – топ", – сказав Опетая.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Джей Опетая

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