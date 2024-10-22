WBC оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі
Всесвітня боксерська рада (WBC) оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.
Очолює його колишній володар титулу британець Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). На другій позиції знаходиться німецький боксер Агіт Кабаєл (25-0, 17 КО), а замикає головну трійку конголезець Мартін Баколе (21-1, 16 КО).
Британець Лоуренс Околі (20-1, 15 КО) після відмови від чемпіонського титулу у бріджервейті та переходу до надважкої ваги потрапив у оновленому рейтингу на п'яту позицію. Наразі 31-річний британець не провів свій дебютний поєдинок у новій ваговій категорії.
Володарем чемпіонського титулу організації є український боксер Олександр Усик (22-0, 14 КО).
Рейтинг WBC у надважкій вазі:
- Тайсон Ф'юрі
- Агіт Кабаєл
- Мартін Баколе
- Чжан Чжилей
- Лоуренс Околі
- Ентоні Джошуа
- Фабіо Вордлі
- Ефе Аджагба
- Баходир Жалолов
- Френк Санчес
Нагадаємо, невдовзі, а саме 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.
Напередодні український боксер поділився деталями підготовки та розповів, що долучає психологів та науковців до тренувального табору.