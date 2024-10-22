Всесвітня боксерська рада (WBC) оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Очолює його колишній володар титулу британець Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). На другій позиції знаходиться німецький боксер Агіт Кабаєл (25-0, 17 КО), а замикає головну трійку конголезець Мартін Баколе (21-1, 16 КО).

Британець Лоуренс Околі (20-1, 15 КО) після відмови від чемпіонського титулу у бріджервейті та переходу до надважкої ваги потрапив у оновленому рейтингу на п'яту позицію. Наразі 31-річний британець не провів свій дебютний поєдинок у новій ваговій категорії.

Володарем чемпіонського титулу організації є український боксер Олександр Усик (22-0, 14 КО).

Рейтинг WBC у надважкій вазі:

Тайсон Ф'юрі Агіт Кабаєл Мартін Баколе Чжан Чжилей Лоуренс Околі Ентоні Джошуа Фабіо Вордлі Ефе Аджагба Баходир Жалолов Френк Санчес

Нагадаємо, невдовзі, а саме 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Напередодні український боксер поділився деталями підготовки та розповів, що долучає психологів та науковців до тренувального табору.