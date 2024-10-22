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WBC оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі

Олексій Мурзак — 22 жовтня, 22:49
WBC оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі
Володарем чемпіонського титулу організації є український боксер Олександр Усик
Getty Images

Всесвітня боксерська рада (WBC) оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Очолює його колишній володар титулу британець Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). На другій позиції знаходиться німецький боксер Агіт Кабаєл (25-0, 17 КО), а замикає головну трійку конголезець Мартін Баколе (21-1, 16 КО).

Британець Лоуренс Околі (20-1, 15 КО) після відмови від чемпіонського титулу у бріджервейті та переходу до надважкої ваги потрапив у оновленому рейтингу на п'яту позицію. Наразі 31-річний британець не провів свій дебютний поєдинок у новій ваговій категорії.

Володарем чемпіонського титулу організації є український боксер Олександр Усик (22-0, 14 КО).

Рейтинг WBC у надважкій вазі:

  1. Тайсон Ф'юрі
  2. Агіт Кабаєл
  3. Мартін Баколе
  4. Чжан Чжилей
  5. Лоуренс Околі
  6. Ентоні Джошуа
  7. Фабіо Вордлі
  8. Ефе Аджагба
  9. Баходир Жалолов
  10. Френк Санчес

Нагадаємо, невдовзі, а саме 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Напередодні український боксер поділився деталями підготовки та розповів, що долучає психологів та науковців до тренувального табору.

Ентоні Джошуа Околі Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Чжан Чжилей Мартін Баколе Фабіо Вордлі

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