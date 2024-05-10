Усик вилетів до Саудівської Аравії на бій з Ф'юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) вилетів в Ер-Ріяд на бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це боксер повідомив в Instagram.

"Ми наближаємося" 18.05", — написав Усик.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.