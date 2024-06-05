Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Стали відомі результати допінг-тестів Усика та Ф'юрі

Олександр Булава — 5 червня, 17:33
Стали відомі результати допінг-тестів Усика та Ф'юрі

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) взяло допінг-тести в українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі після бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Про це повідомляє Mirror.

Тести обох боксерів показали негативні результати.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Реванш Тайсона з Олександром запланований на 21 грудня.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Бокс

Нокдаун у кожному раунді: Сіренко достроково переміг Барра
Паркер спрогнозував результат бою Джойс — Чісора
Вайлдер вилетів з рейтингу супертяжів за версією The Ring
IBF не прийняла рішення щодо титулу Усика
Дюбуа хоче отримати бій з Усиком

Останні новини