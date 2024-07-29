Гвоздик проведе бій у андеркарді Канело — Берланг

Український ексчемпіон Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) проведе поєдинок в андеркарді бою Сауля Альвареса (61-2-2, 39 KO) проти Едгара Берланги (22-0, 17 KO).

Про це боксер розповів у інтерв'ю ютуб-каналу "Два бічні".

"Андеркард Канело, мені вже підтвердили. Тобто я повертаюся.

Інтерес спробувати у WBA? Я відкритий до будь-яких викликів. Зараз я тобі трохи привідкрию таємницю – у мене є в перспективі дуже цікавий бій, може або на кінець цього року, чи на початок іншого з топовим опонентом.

Враховуючи те, що зараз я займаю перше місце в WBC, може це знову буде за такий титул. Не знаю ще. Не хочу дуже далеко забігати наперед, тому що зараз треба повернутися, закрити поразку у вересні.

Я очікую, що мені без проблем це вдасться зробити, а потім є такі дуже цікаві варіанти на грудень або може січень. В мене вже є ім’я, але поки що це пропрацьовується. Тобто такий ще один великий для мене мегафайт.

Ідея така, що у вересні я боксую у карді Канело з суперником, скажімо, не першого ешелону, щоб повернутися, відчути все, що мені потрібно відчути для повернення. І потім вже в грудні або в січні ще один великий бій", — сказав Гвоздик.