Другий захист титулу: непереможений Гриців дізнався дату наступного бою

Софія Кулай — 17 лютого 2026, 23:24
Український боксер Олександр Гриців (12-0, 8 КО) повернеться на ринг у квітні 2026 року. 

Про це повідомляє Luckypunchnet.

Поєдинок відбудеться у рамках вечора боксу "Йти Наперекір" від Всеукраїнського об'єднання Ветеранський корпус у Львівському цирку.

Це буде другий захист поясу WBC Francophone у бріджервейті для Гриціва. Суперник наразі невідомий.

Востаннє Олександр виходив на ринг наприкінці грудня 2025-го, коли вже у першому раунді переміг досвідченого земляка Сергія Радченка. В останнього стався розрив біцепса, тому він не зміг продовжити двобій. Це протистояння також відбувалось у Львівському цирку.

Нагадаємо, що титул Гриців завоював 29 березня 2025 року, коли за одноголосним рішенням суддів здолав Рад Рашида.

