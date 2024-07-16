Визначився наступний суперник Інуе

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Інуе (27-0, 24 КО) зійдеться у поєдинку проти колишнього чемпіона Ті-Джея Доені (26-4, 20 КО).

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank.

Бій відбудеться 3 вересня на Ariake Arena в Токіо, Японія.

Востаннє японець виходив на ринг у травні, в поєдинку проти мексиканця Луїса Нері (35-1-0, 27 КО), де захистив свої пояси.

Ті-Джей має найвище місце у рейтингу, друге, за версією WBO. IBF – 7, WBC – 8 та WBA – 6.