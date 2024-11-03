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Фостер переміг Консейсана та повернув титул WBC у другій напівлегкій вазі

Станіслав Лисак — 3 листопада, 09:30
Фостер переміг Консейсана та повернув титул WBC у другій напівлегкій вазі
Top Rank

Американський боксер О'Шакі Фостер (23-3, 12 КО) здобув перемогу над бразильцем Робсоном Консейсаном (19-3-1, 9 КО) у бою-реванші за пояс чемпіона WBC у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

Поєдинок пройшов усю дистанцію та завершився роздільним рішенням суддів 113:115, 115:113, 115:113. Фостер став дворазовим чемпіоном WBC. Зазначимо, що Консейсан несподівано завоював чемпіонський пояс у липні цього року.

У 10 раунді Фостер був близький до нокдауну, однак бразилець втримався на ногах.

Огляд поєдинку

WBC О'Шакі Фостер Робсон Консейсан

WBC

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