Фостер переміг Консейсана та повернув титул WBC у другій напівлегкій вазі

Американський боксер О'Шакі Фостер (23-3, 12 КО) здобув перемогу над бразильцем Робсоном Консейсаном (19-3-1, 9 КО) у бою-реванші за пояс чемпіона WBC у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

Поєдинок пройшов усю дистанцію та завершився роздільним рішенням суддів 113:115, 115:113, 115:113. Фостер став дворазовим чемпіоном WBC. Зазначимо, що Консейсан несподівано завоював чемпіонський пояс у липні цього року.

У 10 раунді Фостер був близький до нокдауну, однак бразилець втримався на ногах.

'Shock' with an ELECTRIC right hand ⚡️ pic.twitter.com/fdCYnTr9m8 — Top Rank Boxing (@trboxing) November 3, 2024

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