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О'Меллі — про поєдинок з Майвезером: Я просто зловлю його наприкінці раунду і вирублю

Володимир Кук — 29 серпня, 11:35
О'Меллі — про поєдинок з Майвезером: Я просто зловлю його наприкінці раунду і вирублю
Шон О'Меллі
Instagram

Чемпіон UFC у найлегшій вазі Шон О'Меллі (18-1) прокоментував виступ Флойда Мейвезера-молодшого у реванші з Джоном Готті III, а також заявив, що не проти провести показовий поєдинок із легендарним співвітчизником.

Його слова передає BBNEWS.

"Перші пару моментів, які я дивився, з першого по третій раунд, Флойд знищував його. Мейвезер, якщо чесно, виглядав дуже добре, досить круто.

Я проти Флойда? Мені б це сподобалося. Це було б дико. Я просто зловлю його наприкінці і вирублю. Показовий поєдинок? Сто відсотків", сказав О'Меллі.

Зазначимо, що 14-го вересня О'Мейлі буде захищати свій титул чемпіона у легшій вазі в бою проти Мераба Двалішвілі, у межах турніру UFC 306.

UFC Флойд Мейвезер Шон О'Меллі

UFC

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