О'Меллі — про поєдинок з Майвезером: Я просто зловлю його наприкінці раунду і вирублю

Чемпіон UFC у найлегшій вазі Шон О'Меллі (18-1) прокоментував виступ Флойда Мейвезера-молодшого у реванші з Джоном Готті III, а також заявив, що не проти провести показовий поєдинок із легендарним співвітчизником.

Його слова передає BBNEWS.

"Перші пару моментів, які я дивився, з першого по третій раунд, Флойд знищував його. Мейвезер, якщо чесно, виглядав дуже добре, досить круто. Я проти Флойда? Мені б це сподобалося. Це було б дико. Я просто зловлю його наприкінці і вирублю. Показовий поєдинок? Сто відсотків", — сказав О'Меллі.

Зазначимо, що 14-го вересня О'Мейлі буде захищати свій титул чемпіона у легшій вазі в бою проти Мераба Двалішвілі, у межах турніру UFC 306.