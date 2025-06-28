Непереможний Михалушко здобув титул WBC Franсophone в напівсередній вазі

Український боксер напівсередньої ваги Ярослав Михалушко (11-0, 9 КО) здобув пояс чемпіона WBC Franсophone.

У бою за вакантний титул він одностайним рішенням суддів переміг албанця Мерітона Каракшу (33-10-4,11 КО). Всі троє суддів віддали перевагу українцю з рахунком 100-90.

Поєдинок проходив у Львівському цирку, під час благодійного вечора боксу від промоутерської компанії Global Ukrainian Promotions.

Нагадаємо, у кінці вересня 2024 року Михалушко ефектно нокаутував мексиканця в поєдинку за титул чемпіона світу WBC у напівсередній вазі серед молоді.