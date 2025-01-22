Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Іноуе: Усик заслужив право називатися найкращим боксером року

Руслан Травкін — 22 січня 2025, 17:17
Іноуе: Усик заслужив право називатися найкращим боксером року
Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season

Абсолютний чемпіон світу в другій легкій вазі Наоя Іноуе (28-0, 25 КО) похвалив Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він вважає, що українець провів феноменальний рік.

Його слова цитує The Ring.

"Олександр Усик – це чудовий боксер. Очевидно, що ми ніколи не будемо битися, адже знаходимося у різних вагових категоріях.

Я не сильно зосереджуюся на ньому, адже у мене є суперники в моєму дивізіоні. Але те, що зробив Олександр, так, він заслуговує бути названим найкращим боксером 2024 року", – сказав Іноуе.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

Олександр Усик Наоя Іноуе

Олександр Усик

Брієдіс пояснив, чому Опетая буде фаворитом у бою з Усиком
Я поганий боксер: Усик – про перше тренування
Забити гол у ворота Динамо: Усик поділився планами після завершення боксерської кар'єри
Менеджер Чжілея: Хочемо бій проти Усика
Можеш ризикнути та дати комусь шанс: Холіфілд дав пораду Усику

Останні новини