Іноуе: Усик заслужив право називатися найкращим боксером року

Абсолютний чемпіон світу в другій легкій вазі Наоя Іноуе (28-0, 25 КО) похвалив Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він вважає, що українець провів феноменальний рік.

Його слова цитує The Ring.

"Олександр Усик – це чудовий боксер. Очевидно, що ми ніколи не будемо битися, адже знаходимося у різних вагових категоріях.

Я не сильно зосереджуюся на ньому, адже у мене є суперники в моєму дивізіоні. Але те, що зробив Олександр, так, він заслуговує бути названим найкращим боксером 2024 року", – сказав Іноуе.