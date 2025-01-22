Іноуе: Усик заслужив право називатися найкращим боксером року
Абсолютний чемпіон світу в другій легкій вазі Наоя Іноуе (28-0, 25 КО) похвалив Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він вважає, що українець провів феноменальний рік.
Його слова цитує The Ring.
"Олександр Усик – це чудовий боксер. Очевидно, що ми ніколи не будемо битися, адже знаходимося у різних вагових категоріях.
Я не сильно зосереджуюся на ньому, адже у мене є суперники в моєму дивізіоні. Але те, що зробив Олександр, так, він заслуговує бути названим найкращим боксером 2024 року", – сказав Іноуе.
Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.