Колишній тренер Київ-Баскета Марховський загинув на війні

Колишній тренер з фізичної підготовки Київ-Баскета Дмитро Марховський, який працював у столичному клубі протягом сезону 2022/23, загинув на фронті.

Про це повідомив його батько у своєму Facebook.

Дмитро мобілізувався до лав ЗСУ наприкінці вересня 2023 року. До цього він працював з жіночими командами України на континентальних змаганнях.

"Рівно 31 рік тому цього дня, у пологовому будинку №1 у Києві, на славних Печерських схилах Дніпра, народився мій син Дмитро. Займався улюбленою справою ще з підліткового віку — грав у баскетбол і фахово тренував баскетболістів.

Та у січні цього року пішов на небеса, захищаючи те, що було йому найдорожче: своє місто, свою родину, свою Землю, свої цінності. На фронті був бойовим медиком, рятував життя побратимів. Останніми його словами, зі слів очевидчів того бою під селом Роботино на Запоріжжі, була фраза: "Зі мною все гаразд, можу продовжувати надавати допомогу!"

“Всі ми помремо. На жаль, ми не обираємо собі смерть. Але ми можемо зустріти її гідно, щоб нас запам'ятали як чоловіків.

Це з монологу головного персонажу фільму "Гладіатор". Синку, ти прожив своє життя гідно. Тепер ти і мій небесний захисник! Сумую, горюю та горджуся тобою одночасно! Світла пам'ять тобі — Син, Воїн, Тренер!", — написав Олег Марховський.