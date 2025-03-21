Опетая в травні проведе захист титулів – суперником буде маловідомий італієць

Австралійський боксер Джей Опетая (26-0, 20 KO), який є володарем титулів IBF і Ring у важкій вазі, 13 травня захищатиме пояси в поєдинку проти італійця Клаудіо Скуео (17-0, 9 КО).

Про це повідомила пресслужба Matchroom Boxing.

Подія відбудеться на батьківщині Опетаї в місті Голд-Кост. Кард поєдинку визначиться пізніше.

🥊 Announced: Jai Opetaia will defend his Ring and IBF cruiserweight world titles against Claudio Squeo on May 13th in Gold Coast, Australia. pic.twitter.com/gg9xSLmeVj — Ring Magazine (@ringmagazine) March 21, 2025

Back to the Gold Coast 🇦🇺 @jaiopetaia1



The No.1 Cruiserweight on the planet will defend his IBF World & Ring Magazine Titles against 17-0 Claudio Squeo on May 13 👑 @DAZNBoxing | #OpetaiaSqueo | @tasmanfighters pic.twitter.com/q0TgSaillT — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 21, 2025

34-річний Скуео всі свої попередні поєдинки на професійному ринзі проводив в Італії.

У квітні минулого року він у поєдинку за титул IBF Європа переміг фінського боксера Нікласа Рясанена.

Нагадаємо, колишній суперник Усика вважає, що Опетая може дати гідний бій українському боксеру. Олександр зазначив, що австралієць є чудовим боксером, тому бій проти нього можливий.