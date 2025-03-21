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Опетая в травні проведе захист титулів – суперником буде маловідомий італієць

Руслан Травкін — 21 березня 2025, 10:44
Опетая в травні проведе захист титулів – суперником буде маловідомий італієць
x.com/MatchroomBoxing

Австралійський боксер Джей Опетая (26-0, 20 KO), який є володарем титулів IBF і Ring у важкій вазі, 13 травня захищатиме пояси в поєдинку проти італійця Клаудіо Скуео (17-0, 9 КО).

Про це повідомила пресслужба Matchroom Boxing.

Подія відбудеться на батьківщині Опетаї в місті Голд-Кост. Кард поєдинку визначиться пізніше.

34-річний Скуео всі свої попередні поєдинки на професійному ринзі проводив в Італії.

У квітні минулого року він у поєдинку за титул IBF Європа переміг фінського боксера Нікласа Рясанена.

Нагадаємо, колишній суперник Усика вважає, що Опетая може дати гідний бій українському боксеру. Олександр зазначив, що австралієць є чудовим боксером, тому бій проти нього можливий.

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