Брієдіс пояснив, чому Опетая буде фаворитом у бою з Усиком

Латвійський ексчемпіон світу в першій важкій вазі Майріс Брієдіс вважає, що Джей Опетая (26-0, 20 КО) здолає українця Олександра Усика (23-0, 14 КО), якщо той повернеться в крузервейт.

Про це він сказав для Dailysports.net.

"Я вважаю, якщо Олександр Усик перейде знову в крузервейт і проведе там поєдинок проти Джея Опетаї, то австралієць просто його розмаже. Не просто виграє, а розірве вщент. Усик довго набирав цю вагу, цю м'язову масу, тож якщо зараз скине вагу, то в нього не буде сил. Тому, в тому, що Опетая виграє в Усика, я впевнений", – сказав Брієдіс.

Зазначимо, що українець в останньому бою здобув перемогу одностайним рішенням суддів над Тайсоном Ф'юрі. Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа провели бій у серпні 2023 року. Усик здобув перемогу нокаутом.

Брієдіс провів поєдинок з українцем у січні 2018 року. Судді віддали Олександру мінімальну перемогу.