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Усик зробив прогноз на можливий бій Ф'юрі – Джошуа

Володимир Максименко — 23 грудня 2024, 18:14
Усик зробив прогноз на можливий бій Ф'юрі – Джошуа
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
Talksport

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик прокоментував можливий бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Talksport.

На думку Усика, у потенційному поєдинку перемогу здобуде Ентоні Джошуа. Втім, боксер не впевнений, чи це буде перемога за очками, чи нокаутом.

Нагадаємо, минулої ночі Олександр здобув другу перемогу над Тайсоном Ф'юрі, захистивши свої титули.

Зазначимо, що сам спортсмен після бою заявив про бажання провести реванш із Дюбуа.

Раніше легендарний Леннокс Льюїс прокоментував майбутнє Усика та "Циганського короля".

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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