Усик може провести ще п’ять поєдинків, – Дмитро Митрофанов

Бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу Дмитро Митрофанов вже вкотре допомагав чемпіону світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC Олександру Усику у тренувальному таборі.

В ексклюзивному коментарі кореспонденту "Чемпіона" Максиму Розенку Митрофонов розповів про підготовку Усика до бою проти Дюбуа, висловив свою думку щодо фізичної форми українського чемпіона та розповів про те, чи збирається повертатися у ринг.

"Я був в тренувальному таборі, бачив форму Олександра. Думаю, що в дев’ятому-десятому раунді він переможе нокаутом. На мою думку, з перших раундів Дюбуа відразу буде активним. Але загалом я не дуже люблю робити прогнози", – заявив Митрофанов.

Поділився він своєю позицією і щодо того, скільки ще боїв може провести Усик.

"Я не знаю кількості поєдинків, адже це вирішувати Олександру. По фізичній формі, я думаю, він може ще боїв п’ять провести, як мінімум. Чи буде бажання – це вже інше питання", – резюмував Митрофанов.

На завершення Дмитро розповів про свої плани на майбутнє.

"Бувають думки повернутися в ринг. Ще ніби є час і здоров'я, молодий ще. А потім дивишся на своїх дітей і думаєш, що треба більше часу з ними проводити і з сім’єю. Поки я працюю в Чернігові у дитячо-юнацькій спортивній школі тренером, виховую дітей, щоб вони йшли до перемог", – підсумував він.

Бій-реванш Олександр Усик – Даніель Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.