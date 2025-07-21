Поїхав джокер усіх дурити, як він виїхав? – Мілевський розніс Бойка, який зміг відвідати бій Усик – Дюбуа

Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський емоційно відреагував на той факт, що його експартнер по клубу та збірній Денис Бойко, попри воєнний стан в Україні, зміг виїхати за кордон, де відвідав поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Зокрема, Бойко опублікував у соцмережах фото з співачкою Надією Дорофеєвою, яка виконала державний гімн перед початком бою. Саме на цю світлину звернув увагу колишній футболіст, який опублікував свою реакцію у Telegram.

"Поїхав у джокер усіх обманювати. Уявляю, скільки було б хейту та коментарів, якби ми з Алієвим виставили фото з "Вемблі". Виїжджають просто всі кому не ліньки, б***ь. Ось цей Вася, б***ь, куди він поїхав, б***ь? Як він виїхав, б***ь? Поїхав джокер усіх дурити, всіх обманювати, на*. Кому не ліньки – всі їздять. Ну це нормально, пацантре, б***ь? Ї***и просто. Все, б***ь», – бурхливо відреагував Мілевський.

Зазначимо, що напруга між Мілевським і Бойком триває вже тривалий час. Ще у 2018 році Мілевський у своєму Instagram назвав Бойка "щуром", звинувативши того в нечесній грі у карти під час їхнього спільного виступу за Динамо.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.