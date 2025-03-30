900 ударів на двох, розбиті обличчя: огляд яскравого реваншу Майєр – Раян

У Лас-Вегасі, США, Мікаела Майєр (21-2, 15 КО) знову зуміла здолати Сенді Раян (7-3-1, 3 КО).

Бій тривав усі 10 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу чинній чемпіонці світу за версією WBO в напівсередній вазі (до 66,7 кг).

Спортсменки показали агресивний бій. Загалом вони викинули на двох майже 900 ударів. Точнішою була все таки Мікаела.

Від такої активності до фінального гонгу вони дійшли з травмами на обличчі.

Бокс – бій за титул WBO (до 66,7 кг)

Мікаела Маєр (США) – Сенді Раян (Англія) UD10(97:93, 97:93, 98:92)

Огляд бою:

34-річна Маєр тепер може розраховувати на бій із Лорен Прайс, яка володіє іншими титулами цього дивізіону.

Нагадаємо, у головній події вечора Браян Норман у третьому раунді нокаутом захистив свій титул у бою з Дерріком Куевасом.