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Майєр поділилася очікуваннями від реваншу з Раян

Руслан Травкін — 28 березня 2025, 15:07
Майєр поділилася очікуваннями від реваншу з Раян
Мікаела Майєр
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Чемпіонка світу за версією WBO у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Мікаела Майєр (20-2, 15 КО) поділилася очікуваннями від реваншу проти англійки Сенді Раян (7-2-1, 3 КО). Вона зізналася, що погодилася на реванш, оскільки цього хотіли фанати.

Її слова передає BBC.

"Я ніколи не розраховувала на матч-реванш і просто хотів побачити, які в мене є інші варіанти. Коли я побачила кількість переглядів і те, як цього хотіли фанати, я подумала, що давайте зробимо це ще раз, і я зроблю це ще краще.

Я могла би просто посидіти, дочекатися, поки Лорен Прайс об’єднає титули, і боротися за абсолютне чемпіонство, або шукати іншу опонентку.

Але я не такий боєць. Я пишаюся тим, що багато боїв, у яких я брала участь, були титульними, і люди не впевнені, хто з нас переможе", – сказала Майєр. 

Їхній попередній бій відбувся у вересні 2024. Мікаела здобула перемогу одноголосним рішенням суддів.

За кар'єру Майєр програвала лише легендарним Наташі Джонас та Алісії Баумгарднер. Реванш проти Раян відбудеться завтра, 29 березня. 

Бокс Мікаела Майєр

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