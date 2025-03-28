Майєр поділилася очікуваннями від реваншу з Раян

Чемпіонка світу за версією WBO у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Мікаела Майєр (20-2, 15 КО) поділилася очікуваннями від реваншу проти англійки Сенді Раян (7-2-1, 3 КО). Вона зізналася, що погодилася на реванш, оскільки цього хотіли фанати.

Її слова передає BBC.

"Я ніколи не розраховувала на матч-реванш і просто хотів побачити, які в мене є інші варіанти. Коли я побачила кількість переглядів і те, як цього хотіли фанати, я подумала, що давайте зробимо це ще раз, і я зроблю це ще краще.

Я могла би просто посидіти, дочекатися, поки Лорен Прайс об’єднає титули, і боротися за абсолютне чемпіонство, або шукати іншу опонентку.

Але я не такий боєць. Я пишаюся тим, що багато боїв, у яких я брала участь, були титульними, і люди не впевнені, хто з нас переможе", – сказала Майєр.