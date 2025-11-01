Американка Майєр стала чемпіонкою світу в трьох вагових категоріях

Американка Мікаела Майєр (21–2, 5 КО) перемогла канадку Мері Спенсер (10–2, 6 КО) одноголосним рішенням суддів під час вечора боксу в Монреалі. Вона стала об'єднаною чемпіонкою світу у першій середній вазі (69,9 кг). На кону були пояси WBA, WBC, WBO.

35-річна американка продемонструвала домінантний виступ, впевнено перемігши Спенсер. Вердикт суддів: 100:90, 98:92, 98:92.

"Я вже вигравала титул WBO, але ніколи не носив на поясі титул WBA чи WBC, тому це щось особливе", – сказала Майєр після бою.

Титули WBO та WBC стали вакантними, адже легендарна норвежка Сесілія Брехус кілька тижнів тому завершила кар'єру.

Для Мікаели це вже третя вагова категорія, в якій вона стає чемпіонкою світу. Майєр планує стати абсолютною чемпіонкою у двох вагових категоріях: першій середній вазі (69,9 кг) і в напівсередній вазі (66,7 кг).

" Найголовніше, що в мене є варіанти. Я б хотіла реалізувати обидва. Спочатку планую повернутися до вагової категорії 147 фунтів для абсолютного чемпіонства, а потім повернутися і захистити свої титули у вазі 154 фунти", – цитує американку BBC.

Нагадаємо, британка Шантель Кемерон (21-1, 8 КО) відмовилася від титулу чемпіонки світу WBC у напівсередній вазі на знак протесту проти того, що вона не може змагатися за тими ж правилами, що й чоловіки-боксери.