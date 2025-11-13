36 млн доларів: Норман-старший – про угоду Хейні з Туркі
Браян Норман-старший пояснив, чому Девін Хейні (32-0, 15 КО) погодився на бій проти його сина, чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана-молодшого (28-0, 22 КО).
Про це він розповів у коментарі MillCity Boxing.
"Я знаю, яку угоду команда Хейні уклала з Туркі. Йдеться про 36 мільйонів доларів. Вони шукали бої для Девіна.
І от Туркі каже Хейні: "У нас є хлопець, і він вже погодився". Ти що, даватимеш задню і казатимеш: "Та ні, биймося з іншим", чи скажеш: "Добре, супер. Поїхали"? Що ти скажеш? Ти виглядатимеш як боягуз.
Особливо коли вони кажуть: "Девін Хейні битиметься проти будь-кого". У нього не було вибору, він мусив узяти цей бій", – сказав Норман-старший.
Поєдинок Девіна Хейні та Браяна Нормана відбудеться 22 листопада у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. На кону стоятиме титул чемпіона світу у напівсередній вазі за версією WBO.
У попередньому поєдинку Хейні впевнено переміг Хосе Раміреса одноголосним рішенням суддів.
Раніше Браян Норман заявив що планує нокаутувати свого суперника у чемпіонському поєдинку.