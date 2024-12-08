Легендарний Пак'яо дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Легенда боксу філіппінець Менні Пак'яо вважає, що реванш між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) пройде на високому рівні, але він не може виділити переможця.

Слова Пак'яо наводить Seconds.Out.

"На нас чекає класний реванш. В обох є шанс перемогти, але все залежить від їхньої підготовки до бою, чи докладатимуть вони додаткові зусилля у своїх таборах. Що потрібно Тайсону для перемоги? Йому треба бути у формі. Я дивився перший бій, він не був на 100% готовий та сфокусований на поєдинку. Він багато відволікався", – заявив Пак'яо.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.