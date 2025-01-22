Мені подобалися їхні бої: Усик назвав п'ятірку найкращих боксерів

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) назвав боксерів, за чиїми боями йому подобалося слідкувати, тому вони для нього є найкращими.

Про це він заявив в інтерв'ю для The Ring Magazine.

"Коли я ще не займався боксом, я займався футболом та дзюдо, але мій тато був шанувальником спорту, зокрема боксу. Коли ми жили в селі, то мій батько будив мене о шостій ранку, адже на телебаченні йшов бокс. Я дивився бої Кличка, Майка Тайсона, Леннокса Льюїса, Холіфілда, Пак'яо, Котто. Але моїм головним фаворитом завжди був Мухаммед Алі. Мені також подобалися Котто, Пак'яо, Де Ла Хойя і Хопкінс, це все чудові боксери", – сказав Усик.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.