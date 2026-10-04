Перемогти Ф’юрі можливо – Усик це довів: британський тренер оцінив шанси Джошуа

Відомий британський тренер Домінік Інгл вважає, що Ентоні Джошуа здатен перемогти Тайсона Ф'юрі.

Про це фахівець розповів в Boxing King Media.

"Звісно, перемогти Тайсона Ф'юрі можливо – Усик це довів. Хоча Джошуа й був у таборі Усика, він не дізнався про якийсь особливий секрет. Насправді жодного секрету немає", – сказав Інгл.

На думку тренера, ключову роль у перемозі Усика відіграла його боксерська майстерність та здатність реалізувати власний план на бій.

"В Усика був план, загальне бачення, і саме від нього залежало втілення цього плану в життя. У ранніх раундах здавалося, що він починає видихатися, але потім відкрив у собі друге дихання, додав обертів і виснажив Тайсона", – зазначив фахівець.

Інгл також вважає, що Джошуа міг винести для себе корисний досвід зі спільної роботи з Усиком.

"Можливо, Джошуа й справді щось для себе відкрив. Вважаю, що успіх насамперед був заслугою самого Усика. Можливо, Джошуа справді щось для себе виніс із того досвіду", – додав тренер.

Нагадаємо, що Джошуа напередодні битви проти Тайсона Ф'юрі вирішив повернутися до роботи під керівництвом Бена Девісона. Промоутер Едді Гірн вже висловлювався про повернення Ентоні до Бена. 33-річний наставник працюватиме у співпраці з командою Олександра Усика, яка готувала Ентоні до двох попередніх переможних поєдинків.

Бій Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа запланований на 11 грудня на Principality Stadium у Кардіффі, Уельс. Переможець битви отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.