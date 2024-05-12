Ломаченко — Камбосос: "Матриця" поглинула всю лють "Воїна"

Недільний ранок 12 травня для любителів боксу в Україні розпочався з перегляду чемпіонського поєдинку між Василем Ломаченком і Джорджем Камбососом. Хотілося побачити конкурентний бій на австралійській RAC Arena. Перед матчем команда "Фуріоси" обіцяла справжню війну в ринзі. Що ж сталося в реальності?

Ломаченко нав'язав свій стиль бою і закономірно домінував

В перших двох раундах здавалося, що австралієць готовий до реалізації певного плану. Він непогано відпрацьовував по корпусу українця, більш-менш активно рухався.

Але вже в 3-4 раундах стало очевидним, що в ринзі дві зовсім різні величини від боксу. Ломаченко включив "Матрицю", яка наче без особливих зусиль поглинала "люті" потуги Камбососа. Останній просто молотив повітря.

У 7 раунді австралієць навіть опинився на підлозі, з усієї сили надіславши рукавичку в пустоту. І саме в цьому раунді Василь декілька разів потужно пройшовся по корпусу опонента.

Кожна хвилина відпочинку в куті австралійця проходила однаково. Тренер вимагав почати бійку, розмін, зарубу. Вже після 4 раунду там прозвучала фраза про те, що як боксер Ломаченко знаходиться на іншому рівні, тому з ним треба не боксувати, а битися.

А спробуй битися з тим, хто майстерно, дійсно на іншому рівні, цієї "битви" уникає. Недарма після бою Джордж відверто заявив, що у нього був чудовий план на бій, але магія Ломаченка зламала його без якихось зусиль.

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Кінцівка 11 раунду — Камбососу треба було відпочити після першого влучання

На останній хвилині 11 раунду сталася дивовижна розв'язка. Ломаченко в розміні потужно влучив лівою, після чого легенько підштовхнув суперника на поміст. Цей незначний поштовх ввів рефері в оману і він не зафіксував нокдаун.

Насправді Джорджу треба було взяти тут паузу і залишитися на помості, адже удар його дійсно вразив. Василь відчув, що суперник втратив концентрацію, і майстерно добив. При цьому обрав атаку в корпус, показавши наскільки тонко він відчуває кожну мить на ринзі та слабкості опонента.

Післяматчеві слова Василя — чемпіон більше не хоче битися?

Підсумок зрозумілий — майстерність і досвід "Матриці" взяли гору. "Лютий" натомість так і не знайшов, куди ж йому спрямувати свою лють. Ломаченко надзвичайно вдало реалізував концепцію боксу, як мистецтва самооборони.

Але в завершенні хочеться сказати не про сам бій, а про певний присмак після нього. І сам чемпіон, і його команда обернулися в українські прапори. Водночас Василь так само майстерно, як він ухилявся від атак супротивника, ухилився і від згадування власної батьківщини, чи принаймні країни, яку представляє.

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"Вдячності" пішли богу, команді суперників, власному тренерському штабу, сім'ї та дітям. Пояс Василь присвятив своєму батькові. Відчувалося, що він принципово не хоче згадувати власних уболівальників в Україні. Та й чи чекали ми цього?

Останнє питання, яке задав інтерв'юер чемпіону в ринзі, було про подальші плани. Вочевидь воно стосувалося того, як продовжуватиме Лома свою кар'єру. Однак Василь ухилився і від нього, сказавши, що подальші його плани — відпочинок із сім'єю.

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Приділяю стільки уваги не самому бою, а тому, що відбувалося в ринзі після нього, оскільки виглядає так, наче Ломаченку вже зовсім не цікаво боксувати. Бої з нижчими за рівнем суперниками, подібними до Камбососа, не кидають майстру справжнього виклику. А поєдинки з дійсно небезпечними опонентами… Чи потрібні вони 36-річному боксеру? Важко сказати. Будемо очікувати новин про подальші плани Василя.