Баколе: Усик не погодиться на бій зі мною, бо я зупиняв його під час спарингів

Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) не думає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) захоче провести з ним бій, адже він давав українцю гідний опір під час спарингів.

Про це він сказав для SecondsOUT.

" Усик? Я не думаю, що він погодиться на бій зі мною, тому що я зупинив його в Дубаї в спарингу, він мене боїться після цього. Усик знає, наскільки я хороший… Я кажу правду", – сказав Баколе.

Зазначимо, що українець в останньому бою здобув перемогу одностайним рішенням суддів над Тайсоном Ф'юрі. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.