Вони просто розсипалися: Хук порівняв себе з британськими суперниками Усика

Німець Марко Хук (43-5-1, 28 КО) пригадав бій проти Олександра Усика (24-0, 15 КО) в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"За три тижні до цього бою я був тяжко хворий. Все задокументовано... Лихоманка, сильна застуда, антибіотики, і все одно я вийшов на ринг. Не кожен зробив би це. Попри ці умови, я боровся проти Усика, який був у відмінній формі, і дав йому відсіч. Я чинив більше спротиву, ніж багато хто з його наступних суперників. Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Даніель Дюбуа – всі вони проти Усика просто розсипалися", – заявив німецький боксер.

На думку Хука, Дюбуа у бою з Усиком взагалі "відмовився працювати".

Німець та українець провели бій в 2017 році в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії. Усик нокаутував суперника у 10 раунді.

Раніше Дерек Чісора заявив, що готовий провести бій з Усиком в Україні.