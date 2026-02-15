41-річний Хук переміг Пейсара у 10-раундовому поєдинку
41-річний німецький надважковаговик Марко Хук (44-5-1, 28 КО) здобув перемогу над Вацлавом Пейсару (26-23-0, 21 КО).
Поєдинок відбувся на вечорі боксу в німецькому Галле. Бій тривав усі 10 раундів та завершився перемогою Хука одноголосним рішенням суддів.
Це був другий бій німця за останні п'ять років – у червні 2024 року він переміг грецького боксера Евгениоса Лазаридіса.
Після бою Хук заявив, що націлений на чемпіонський титул у бриджервейті.
Нагадаємо, Хук у 2017 році провів бій проти українця Олександра Усика в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії. Усик нокаутував суперника у 10 раунді.