41-річний Хук переміг Пейсара у 10-раундовому поєдинку

41-річний німецький надважковаговик Марко Хук (44-5-1, 28 КО) здобув перемогу над Вацлавом Пейсару (26-23-0, 21 КО).

Поєдинок відбувся на вечорі боксу в німецькому Галле. Бій тривав усі 10 раундів та завершився перемогою Хука одноголосним рішенням суддів.

Це був другий бій німця за останні п'ять років – у червні 2024 року він переміг грецького боксера Евгениоса Лазаридіса.

Після бою Хук заявив, що націлений на чемпіонський титул у бриджервейті.

Former world champion Marco Huck (44-5-1) 🇩🇪 made a successful heavyweight comeback and outpointed Vaclav Pejsar (26-23) 🇨🇿 unanimously in Halle, Germany.

Huck displayed his typical "dirty flashes of genius" during the fight.



#HuckPejsar pic.twitter.com/UbN1F28l2I — Permante (@PermantexG) February 14, 2026

Нагадаємо, Хук у 2017 році провів бій проти українця Олександра Усика в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії. Усик нокаутував суперника у 10 раунді.