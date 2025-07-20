Це було дуже швидко. Магучіх прокоментувала перемогу Усика

Зіркова українська легкоатлетка Ярославав Магучіх прокоментувала перемогу боксера Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Це було дуже файно, дуже швидко. Ти наче сидиш, дивишся – оп, і все, ми виграли, Україна виграла, Усик виграв. Це було просто класно.

Дуже круто, що такі події об'єднують українців – багато українців прийшло підтримати. Сподіваюся, що колись легка атлетика буде на такому ж рівні, коли люди будуть приходити вболівати на такому ж ентузіазмі", – заявила Магучіх.