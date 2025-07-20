Це було дуже швидко. Магучіх прокоментувала перемогу Усика
Ярослава Магучіх
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Зіркова українська легкоатлетка Ярославав Магучіх прокоментувала перемогу боксера Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.
"Це було дуже файно, дуже швидко. Ти наче сидиш, дивишся – оп, і все, ми виграли, Україна виграла, Усик виграв. Це було просто класно.
Дуже круто, що такі події об'єднують українців – багато українців прийшло підтримати. Сподіваюся, що колись легка атлетика буде на такому ж рівні, коли люди будуть приходити вболівати на такому ж ентузіазмі", – заявила Магучіх.
Нагадаємо, вчора, 19 липня, Усик нокаутував Дюбуа у 5 раунді поєдинку на Вемблі в Лондоні та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.