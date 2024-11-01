Льюїс оцінив поєдинок між Ф’юрі та Джошуа

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс оцінив можливий бій між двома британськими боксерами Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Про це боксер розповів у коментарі Boxing News.

"Коли на рингу зустрічаються два британські бійці – це чудовий бій. Це промоушен, який завжди привертає увагу публіки. Це робить нашу країну такою, якою ми її знаємо.

Я кажу, що якщо Джошуа зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі, то це буде відмінний поєдинок. Питання в тому, чи потрібен він Ентоні Джошуа? Це, ймовірно, відмінний варіант для Тайсона Ф'юрі, але чи хороший це бій для Джошуа?", – сказав Льюїс.