Льюїс оцінив поєдинок між Ф’юрі та Джошуа
Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс оцінив можливий бій між двома британськими боксерами Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.
Про це боксер розповів у коментарі Boxing News.
"Коли на рингу зустрічаються два британські бійці – це чудовий бій. Це промоушен, який завжди привертає увагу публіки. Це робить нашу країну такою, якою ми її знаємо.
Я кажу, що якщо Джошуа зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі, то це буде відмінний поєдинок. Питання в тому, чи потрібен він Ентоні Джошуа? Це, ймовірно, відмінний варіант для Тайсона Ф'юрі, але чи хороший це бій для Джошуа?", – сказав Льюїс.
Тайсон свій наступний бій проведе 21 грудня 2024 року проти Олександра Усика. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.
Водночас дата наступного поєдинку Джошуа ще не визначена. У вересні Ентоні в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.