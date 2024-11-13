Ексчемпіон світу пояснив, чому Пол переможе Тайсона

Колишній чемпіон світу за версією WBC у крузервейті та бріджервейті Лоуренс Околі (21-1, 15 КО) вважає, що через різницю у віці Джейк Пол переможе Майка Тайсона.

Його слова цитує DAZN.

"Бокс – це спорт молодих. Майк Тайсон – один із найкращих бійців в історії, але, на жаль, час не можна перемогти, тому я важко уявляю, як він збирається здолати Джейка Пола. Тут я в меншості, але, можливо, всі видають бажане за дійсне. Так чи інакше, я не можу уявити, що молодий хлопець програє бій.

Я знаю, що Майк Тайсон означав для людей протягом тривалого часу, тому зрозуміло, що вони вважають за краще заплющувати очі на реальність, але реальність така, що Майку Тайсону майже 60 років, тому я не можу уявити, щоб 60-річний боєць, яким би великим він не був колись, перемагав бійця у розквіті сил, який активно виступає.

Я думаю, що кілька перших раундів будуть конкурентними, Джейк Пол буде обережний, стежитиме за потужністю Майка, але якщо виявиться, що Майк не буде таким атлетичним або не битиме так сильно і швидко, як раніше, то це може закінчитися погано", – сказав Околі.