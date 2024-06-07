Лопес: Ф’юрі — великий чемпіон, але того вечора переміг Усик

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (20-1, 13 КО) вважає, що Олександра Усика (22-0, 14 КО) заслужив перемогу над колишнім володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він розповів у коментарі Bible of Boxing.

"Того вечора переміг найкращий боєць — це Усик. Ф’юрі — великий чемпіон, він багато чого досягнув у спорті. Те, що він все ще залишається в боксі, це просто показує, наскільки він любить і цінує цей вид спорту.

Я думаю, що ми повинні зняти капелюха і подарувати йому квіти за це. Йому не потрібно було влаштовувати бій з Усиком, але він це зробив. Зараз вони проводитимуть реванш, і я з нетерпінням чекаю, що вони зможуть зробити", — сказав Лопес.