Лопес: Ф’юрі — великий чемпіон, але того вечора переміг Усик
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (20-1, 13 КО) вважає, що Олександра Усика (22-0, 14 КО) заслужив перемогу над колишнім володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це він розповів у коментарі Bible of Boxing.
"Того вечора переміг найкращий боєць — це Усик. Ф’юрі — великий чемпіон, він багато чого досягнув у спорті. Те, що він все ще залишається в боксі, це просто показує, наскільки він любить і цінує цей вид спорту.
Я думаю, що ми повинні зняти капелюха і подарувати йому квіти за це. Йому не потрібно було влаштовувати бій з Усиком, але він це зробив. Зараз вони проводитимуть реванш, і я з нетерпінням чекаю, що вони зможуть зробити", — сказав Лопес.
Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.
Реванш запланований на 21 грудня.