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Це буде неймовірний бій: Льюїс – про реванш Усика з Ф'юрі

Олександр Булава — 20 грудня 2024, 09:10
Це буде неймовірний бій: Льюїс – про реванш Усика з Ф'юрі
Леннокс Льюїс
TNT Sports

Колишній чемпіон світу в хевівейті Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) очікує неймовірного поєдинку між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він розповів у коментарі Boxing on TNT Sports.

"Це знову буде неймовірний бій. Перший поєдинок був чудовим, а другий буде ще кращим", – сказав Льюїс.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

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