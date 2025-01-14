Холіфілд назвав головний козир Усика на ринзі

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) перемагає суперників, адже віддає всі сили на ринзі.

Про це американець сказав у коментарі для YouTube-каналу The Stomping Ground

"Чи залишилися Тайсон сили під час реваншу? Не має значення, якщо ти нічого не робиш. У боксі головне те, що ти робиш. Якщо ти цього не робиш, то пізніше скаржитимешся.

Але найголовніше – як б'ється Усік. Він агресивний, він віддає усі свої сили. Усик – не найвищий хлопець, але він віддає всі сили", – сказав Холіфілд.

Олександр за 2024 рік провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був британець Тайсон Ф'юрі. Перший бій відбувся 18 травня. Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу.

Реванш пройшов 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Олександра.

Зазначимо, що 9 раунд їхньої першої зустрічі переміг у номінації "Раунд року".