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Льюїс вручить спеціальний пояс переможцю бою Усик — Ф'юрі

Олександр Булава — 16 травня, 19:25
Льюїс вручить спеціальний пояс переможцю бою Усик — Ф'юрі

Ексчемпіон Леннокс Льюїс вручить спеціальний пояс Світової боксерської ради (WBC) переможцю бою за титул абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Леннокс був останнім абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. У 1999 році він володів тоді ще достатніми для цього звання трьома титулами.

Напередодні промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на конфлікт із командою Ф'юрі, в якому батько британського боксера вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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