Колишній чемпіон світу з боксу потрапив до лікарні

Колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Френк Бруно (40-5, 38 KO) потрапив до лікарні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Наразі 62-річний Бруно проходить кілька медичних обстежень. Є побоювання, що його мозок перебуває в "повільному занепаді" через удари, яких він зазнав протягом своєї кар'єри. Лікарі намагаються визначити, чи не спричинили удари, отримані протягом його 14-річної професійної боксерської кар'єри, довготривалу шкоду.

Рейчел, дочка Френка Бруно, розповіла, що родині нещодавно повідомили про можливість погіршення стану мозку її батька.

"Наразі вони просто роблять сканування і тести. Враховуючи вплив його кар'єри і постійні удари по голові, це, очевидно, не допомогло", – зазначила Рейчел.

У соцмережі X боксер запокоїв своїх прихильників. Він запевнив, що з його здоров'ям все гаразд. Бруно також зазначив, що залишається активним, виступає по всій країні, маючи дуже щільний графік.

Для широкого загалу Бруно найбільш відомий завдяки своїм двом боям проти Майка Тайсона, у 1989 та 1996 роках – обидва бої він програв.

Його вершиною став титул чемпіона світу, який він здобув, перемігши Олівера Макколла на Вемблі у 1995 році.