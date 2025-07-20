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Тепер знатимемо, як боксувати з такими брудними хлопцями: Лапін прокоментував перемогу

Андрій Мошкун — 20 липня 2025, 18:06
Тепер знатимемо, як боксувати з такими брудними хлопцями: Лапін прокоментував перемогу
Getty Images

Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО) прокоментував свою перемогу над британцем Льюїсом Едмондсоном (11-1, 3 КО).

Звернення до вболівальників боксер опублікував у своєму Telegram.

"Всім привіт, дякую всім. Пройшов бій – не так, як я очікував, звісно. Максимально брудний суперник. Але нічого, такі бої теж потрібні, щоб не розслаблятися. Тепер знатимемо, як боксувати з такими брудними хлопцями. Дякую всім за підтримку. Хейтерам теж дякую. Я вас також люблю", - сказав Лапін.

Нагадаємо, Лапін переміг рішення суддів. Для Едмондсона – це перша поразка у кар’єрі.

Професійний бокс Даніель Лапін

Даніель Лапін

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