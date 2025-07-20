Тепер знатимемо, як боксувати з такими брудними хлопцями: Лапін прокоментував перемогу

Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО) прокоментував свою перемогу над британцем Льюїсом Едмондсоном (11-1, 3 КО).

Звернення до вболівальників боксер опублікував у своєму Telegram.

"Всім привіт, дякую всім. Пройшов бій – не так, як я очікував, звісно. Максимально брудний суперник. Але нічого, такі бої теж потрібні, щоб не розслаблятися. Тепер знатимемо, як боксувати з такими брудними хлопцями. Дякую всім за підтримку. Хейтерам теж дякую . Я вас також люблю", - сказав Лапін.

Нагадаємо, Лапін переміг рішення суддів. Для Едмондсона – це перша поразка у кар’єрі.