Лапін: Дякую нашим воїнам за можливість прославляти Україну

Український боксер Даніель Лапін (10-0, 4 КО) подякував Силам оборони за можливість виступати на міжнародній арені.

Пост з подякою він опублікував у своєму Instagram після впевненої перемоги над Октавіо Пудівітром.

"Дякую всім за вашу підтримку! Дякую, Олександр Усик та Сергій Лапін за вашу віру та допомогу! Також велика вдячність моїй команді. Це був мій десятий бій і четвертий нокаут поспіль. Дякую нашим воїнам за можливість прославляти Україну", — написав Лапін.

Даніель упорався з португальцем за півтори хвилини та став новим чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBA Intercontinental.

Поєдинок Лапіна проти Пудівітра проходив у андеркарді бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі.