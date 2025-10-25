Пулев може втратити пояс WBA, якщо проведе бій з росіянином – ЗМІ

44-річний болагрин Кубрат Пулев (32-3, 14 КО) може втратити свій пояс WBA Regular, якщо таки проведе бій проти Мурата Гассієва (32-2, 25 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Причиною стало те, що WBA вже призначила Пулеву наступного суперника, яким мав стати Мозес Ітаума. Проте болгарин не зміг домовитися про бій з Ітаумою та кількома днями раніше погодив деталі зустрічі з росіянином.

"Цей бій не був санкціонований WBA. Якщо Пулев битиметься з Гасієвим, то WBA повинна позбавити його титулу", – йдеться в повідомленні.

За повідомленнями інсайдера Дена Рафаела, бій Пулев – Гасієв відбудеться 12 грудня в місті Дубай, ОАЕ.

Пулев поступався лише Володимиру Кличку (КО 5, 2014 рік), Ентоні Джошуа (КО 9, 2020 рік) та Дереку Чісорі (SD 12, 2022 рік). На його рахунку перемоги над Тоні Томпсоном, Дереком Чісорою, Самюелем Пітером, Х'юї Ф'юрі, Ігорем Шевадзуцьким та іншими відомими представниками гевівейту.

32-річний Гасієв був чемпіоном IBF та WBA в крузервейті, але втратив пояси у бою проти Олександра Усика. Він поступився українцю влітку 2018-го. Після тої поразки Мурат 7 разів виходив на ринг – 6 перемог і поразка від Отто Валліна.