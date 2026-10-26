Далакян спростував підписання контракту на бій із Наджмітдіновим

Колишній чемпіон світу WBA у найлегшій ваговій категорії Артем Далакян (22-1, 15 КО) заперечив, що офіційно домовився про поєдинок із Джамшидбеком Наджмітдіновим (21-2, 15 КО).

За словами українця, організатори оголосили бій без його відома та в іншій ваговій категорії, передає LuckyPunch.

Далакян розповів, що організатори боксерського вечора в Атлантік-Сіті пропонували йому провести поєдинок у ліміті до 63,5 кг. Однак в анонсі бій із Наджмітдіновим представили як поєдинок у першій середній вазі – до 69 кг.

За словами українця, сторони обговорювали бій усно, але жодних документів він не підписував. Тож, попри появу поєдинку в розкладі BoxRec на 30 жовтня, офіційної домовленості з боку Далакяна немає.

Нагадаємо, свій останній бій Артем провів у січня 2024 року, коли пограв поєдинок обов'язковому претенденту Сеїго Акуї одноголосним рішенням суддів.

Ця невдача стала для нього першою на професійному рингу та коштувала пояса чемпіона WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг), який він утримував з 2018 року.